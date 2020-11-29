العاصمة الإدارية توقع 218 عقدا مع المطورين في المرحلة الأولى

بكر بهجت _ كشف اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن أن عدد القرارات الوزارية التي أصدرتها الشركة حتى الآن بلغ 68 قرارًا، بما سمح للشركات بالبدء في إقامة مشروعاته، لافتًا إلى أن الشركة وقعت حتى الآن 218 عقدًا مع المطورين تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها.

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أضاف عابدين في تصريحات خاصة أن العقود منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية، وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية، موضحًا أن الشركة تركز حاليًا بصورة كبيرة على الاستعداد التام لانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الحي الذي يضم 34 وزارة ومبنى البرلمان.

نركز على الاستعداد لانتقال الوزارات وإنهاء 90% من الحي الحكومي

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية التي من المخطط أن يبدأ تنفيذها خلال الفترة المقبلة قال عابدين إن الشركة انتهت من المخطط المبدئي، ومن ثم يجري تحديد المخططات الداخلية داخل كل حي، مثلما تم في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الشركة انتهت نسبيًّا من المحاور الرئيسية في المرحلة الأولى، والتي يتمثل أبرزها في الأحياء السكنية والحي الحكومي.

الانتهاء من المخطط العام للمرحلة الثانية وبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة

وتصل التكلفة المبدئية للمرحلة الثانية التي تمتد على مساحة 47 ألف فدان إلى ما يتراوح بين 360 إلى 400 مليار جنيه، وفق ما نقلته مؤخرًا نشرة دوت الخليج عن مصادر بشركة العاصمة، تتضمن أعمال المرافق الخاصة والمشروعات سواء التي ستتولى تنفيذها وزارة الإسكان أو شركات القطاع الخاص، وسيكون للمشروعات غير السكنية النصيب الأكبر في تلك المرحلة.

وأضاف عابدين، أن الشركة سبقت الجدول الزمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة ما يقترب من 80%، وهو ما ظهر في الحي الحكومي، والأحياء السكنية ومشروعات القطاع الخاص، والتي تسير وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع شركة العاصمة.

وتابع عابدين أن مساحات الأراضي التي تم بيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي التي عززت القدرات المالية للشركة، وتم استغلال جزء من عوائدها -والتي بلغت وفق ما أعلنته في وقت سابق 300 مليار جنيه- في إنشاءات الحي الحكومي البالغة تكلفته نحو 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن موعد البدء في المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تصريحات مؤخرًا لنشرة دوت الخليج كشف اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن ارتفاع عدد الشركات التي حصلت على أراضٍ بمنطقة وسط البلد في العاصمة الإدارية الجديدة إلى نحو 62 شركة، مشيرًا إلى أن الشهرين الأخيرين شهدا إقبالًا كبيرًا من الشركات على حجز أراضٍ في تلك المنطقة نظرًا لموقعها الاستراتيجي داخل المشروع.

وأضاف أن المساحات تراوحت بين فدان و7 أفدنة وفقًا للحاجة الاستثمارية لكل شركة ونوعية المشروع الذي تعتزم إقامته، وذلك بما يتناسب مع المخطط الذي وضعته شركة العاصمة لتلك المنطقة، لافتًا إلى أن منطقة وسط البلد تتنوع بها الأنشطة بين السكني والتجاري والإداري والطبي وأيضًا الفندقي، إذ تصل الارتفاعات بها إلى نحو 20 طابقًا لبعض الأنشطة، وتتحدد الأسعار الخاصة بتلك المساحات وفق الموقع وأيضًا الارتفاع المستهدف للمباني، وعلى حسب طبيعة النشاط، ويبدأ سعر المتر من 17 ألف جنيه.

ونهاية أكتوبر الماضي وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقود إدارة منظومة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى من المشروع، بمدة تعاقد 15 عامًا، على أن تبدأ الشركة في الأعمال التنفيذية خلال مارس المقبل، استعدادًا لانتقال الحكومة والمقرر له في يونيو المقبل.

وتتشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة في ملكية هذه المخلفات، ولهما حق التصرف بها في التخلص والمعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها وبالطرق التي تساهم في المحافظة على البيئة، وتصل نسبة المشاركة بين الطرفين إلى 40% لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و60% لصالح شركة بيئة.

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