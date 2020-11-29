وزير البترول: هبوط دعم المواد البترولية 46% إلى 3.9 مليار جنيه في الربع الأول

_قال المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط نحو 46 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

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وأوضح وزير البترول في تصريحات لرويترز أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول… من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام”.

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

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