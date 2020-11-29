الرئيس التنفيذي: 25 % حصة حسن علام من العقد الجديد بالخط الرابع لمترو الأنفاق

بكر بهجت _ كشف المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، أن العقد الجديد الذي وقعته الشركة في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يتصمن إنشاء 3 محطات تم البدء فعليًّا في تنفيذها، من خلال أعمال الحفر والتجهيزات المبدئية، مشيرًا إلى أن الشركة ستتولى الأعمال الميكانيكية والفنية والكهربائية بالمشروع بالتعاون مع التحالف الذي يضم 3 شركات أخرى.

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أضاف علام في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن التحالف يضم إلى جانب شركة حسن علام للإنشاءات كلًّا من المقاولون العرب وبتروجيت وكونكورد، وتصل حصة شركة حسن علام من المرحلة الأولى إلى نحو 25%، وفق الاتفاق المبرم داخل التحالف، موضحًا أن هناك تنسيقًا تامًّا بين الشركات الأربع فيما يتعلق بأعمال الحفر التي ستمتد بطول 11 محطة، والنفق الخرساني البالغ طوله 13.7 كيلومتر وعرض نحو 22 مترًا.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، عن فوزها بعقد جديد في المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتتضمن تلك المرحلة إنشاء 12 محطة مترو، منها 11 محطة تحت الأرض ومحطة واحدة فوق الأرض، باستخدام طريقة البناء من أعلى إلى أسفل، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع من منطقة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة المساحة بشارع الهرم.

ولم يكشف علام عن القيمة الخاصة بالتعاقد، مشيرًا إلى أن المعني بالإفصاح عنها هو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن إسناد المشروعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.

القطاع الحكومي يمثل النسبة الأكبر من التعاقدات المبرمة وخاصة في المشروعات القومية

ولفت علام إلى أن الشركة تسير بصورة جيدة فيما يتعلق بخطتها الاستثمارية للعام الجاري، من خلال توقيع العديد من التعاقدات الجديدة، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي يمثل الحصة الأكبر من أعمال الشركة نظرًا لزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية والاقتصادية العملاقة، تماشيًا من خطة التنمية للدولة، وذلك بالتزامن مع ما شهدته الفترة السابقة من طفرات في عدد من القطاعات المختلفة مثل البنية الأساسية والطرق والكباري، والمياه، والطاقة المتجددة، وأيضًا البتروكيماويات.

وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات داخل مصر فإنها موزعة على العديد من المناطق والمدن الجديدة، وتستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة على نصيب كبير من تلك الأعمال، حيث بدأت الشركة أعمالها في العاصمة الإدارية عام 2016، وكانت قاعة الماسة للمؤتمرات وطريق بن زايد أول المشروعات التي قامت بتنفيذها ومنذ ذلك الحين والشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع، أبرزها عدد من المباني بحي الوزارات مثل مقر وزارة الإسكان وعدد من مقرات الوزارات الأخرى، إلى جانب الطرق والكباري، ومحطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة وصل حجم أعمالها الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة إلى نحو 20 مليار جنيه، سواء في نشاط الإنشاءات أو المرافق، حيث تعمل الشركة على محطات للصرف وأخرى لمياه الشرب وأيضًا محطات للمعالجة، وتجهز الشركة لتسليم مشروع ضخم للبنية التحتية يختص بمعالجة المياه بالمرحلة الأولى بالعاصمة خلال العام الجاري، بطاقة تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًّا.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال علام، إن إيرادات مجموعة شركات حسن علام القابضة في عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه من أعمالها، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تتوزع على المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها داخل وخارج مصر.

وأوضح أن بداية العام الجاري شهدت ارتفاعات في حجم أعمال الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الدخول في تنفيذ 8 مشروعات ضخمة، تتضمن أعمالًا متنوعة للبنية التحتية، بجانب إنشاء 3 مقرات للمنشآت الحكومية بمنطقة حى الوزارات، فضلًا عن تنفيذ منشآت خدمية خاصة.

وانتهت الشركة أيضًا من أعمال تسليم مشروع مطار العاصمة الإدارية، وهو مشروع ضخم تضمن فى إنشائه تنفيذ نحو 24 مبنى خدميًّا بالإضافة إلى صالات الاستقبال والوصول والصالات الخاصة بكبار الزائرين، مضيفًا أنه من المتوقع إجراء توسعات جديدة على مشروع المطار خلال الفترة المقبلة.

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