كونتكت تتعاقد مع سلسلة مطورين لترويج المنتجات التمويلية الجديدة بالسوق العقارية

بكر بهجت _ قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة ثروة كابيتال القابضة، إن شركة كونتكت بدأت في إبرام تعاقدات مع المطورين لتمويل العملاء التابعين لهم من خلال منتجات الشركة، وفي مقدمتها «شطّب» الذي يتيح للعميل تشطيب وحدته وفق احتياجاته المالية، مشيرًا إلى أن الشركة أبرمت بالفعل تعاقدات مع كل من «كولوديل بانكر» و«عقاري» للاستفادة من شبكة المطورين لديهم.

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أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تعاقدت مع كبار المنتجين والوكلاء لتوفير الخامات ومواد التشطيب بأقل كلفة ممكنة، ومن المتوقع أن يكون لذلك المنتج دور كبير لرفع محفظة التمويلات المقدمة من الشركة بأكثر من 20% بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة ركزت على محور التنوع في المنتجات التي تقدمها لتحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

تقديم منتجات تمويلية لعملاء شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل

ولفت إلى أن الشركة وقعت مع صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا اتفاقًا لتمويل عملاء الصندوق، من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية لهم، وبما يتضمن أيضًا المنتجات التمويلية الأخرى وفي مقدمتها «شطب» للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار زعتر إلى أن كونتكت توفر لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم من خلال شراكاتها القوية مع شركات التسويق العقاري، إلى جانب مواءمة خدمات الشركة مع متطلبات العملاء الخاصة من خلال برامج تمويل مرنة لتوفير مستقبل أفضل، موضحًا أن الاستراتيجية تتمحور حول متطلبات العميل عن طريق توفير حلول تمويلية متكاملة وشاملة ومبتكرة.

وبداية الشهر الجاري، أعلنت شركة كونتكت للتمويل، إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إطلاق برنامج «كونتكت هومز»، بالتعاون مع شركة كولدويل بانكر، لتمكين أصحاب المنازل والعقارات الحاليين والمحتملين من الحصول على مجموعة واسعة من المزايا الحصرية تحت مظلة واحدة لتحقيق أحلامهم في حياة متكاملة.

وضمن برنامج «كونتكت هومز»، توفر كونتكت لعملائها موافقة مبدئية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه من كونتكت “تمويل العقاري” لتشطيبات المنزل و250 ألف جنيه من كونتكت “تسوق” لأثاث المنزل والأجهزة المنزلية والكهربائية.

والأسبوع الماضي وقعت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية نشرة اكتتاب أول إصدار من الصكوك لشركة ثروة للتصكيك لصالح شركة «كونتكت للتمويل» التابعة لها، بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن يتم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.

ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغة قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة، على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالي لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر رقم 24 من تاريخ الإصدار.

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