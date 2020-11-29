بالم هيلز: إتمام الإصدار الخامس لتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام الإصدار الخامس وأكبر عملية توريق لمحفظة أوراق قبض آجله بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صافي قيمة العملية تبلغ 1.25 مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد 1.314 ألف وحدة سكنية تابعة للشركة.

ونوهت أنه قد تم تسليمها لعملاء الشركة في المشروعات الآتية : جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، بالم فيل، بالم باركس، فيلج جيت، هاسيندا باي، هاسيندا وايت 2، بالم هيلز القطامية، وامتداد بالم هيلز القطامية 1&2 .

وقامت الشركة بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابة وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة المذكورة.

ولفتت أنه تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ” ميريس”، والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية حيث تراوحت تصنيفاتها بين A ,AA, +AA.

وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاوت مع شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الإصدار بالكامل، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المتحد.

وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

وعقب يس منصور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا:” إني سعيد للغاية بالإغلاق الناجح لخامس وأكبر عملية توريق في تاريخ الشركة، لقد قمنا بتوريق إجمالي محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ أن بدأنا برنامج التوريق في عام 2016″.

وتابع منصور:” وسوف ينعكس أثر الصفقة المذكورة بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للشركة خلال الربع الحالي من عام 2020″.

وتوقع أن المزيد من معاملات التوريق خلال عام 2021 بإجمالي محفظة أوراق قبض آجلة تتراوح بين 2.5 مليار جنيه – 3 مليار جنيه.

وأضاف، أن نجاح الشركة في تنفيذ عمليات توريق بهذا الحجم يأتي تتويجا لجهودها في سرعة الانتهاء من المشروعات المختلفة وتسليم الوحدات للعملاء، واستخدام حصيلة توريق محفظة الشيكات في سداد التمويل الممنوح للبنوك لتلك المشروعات للوصول إلى مستوي صافي الدين المستهدف بحلول نهاية 2020، بالإضافة لتحسن معدلات السيولة النقدية.

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