وليد حسونة: 250 مليون جنيه استثمارات المجموعة المالية فاينانس في المدفوعات الإلكترونية

فاروق يوسف _ تعتزم المجموعة المالية فاينانس القابضة، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، بحسب وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأوضح حسونة في تصريحاته لحابي، أن هذه الخدمات ستتمثل في خدمة الدفع عن طريق تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code، بالإضافة إلى تحويل هواتف المحمول إلى أجهزة نقطة بيع P.o.s تسمح بقبول التحويلات عبر البطاقات الائتمانية.

نسعى لتحويل الهاتف المحمول إلى نقطة بيع تسمح بقبول التحويلات عبر البطاقات الائتمانية

وقال حسونة، إن الشركة حريصة على الاستثمارات في مجال المدفوعات، عبر شركاتها التابعة مثل فاليو التي تتعامل أون لاين مع أكثر من 150 علامة تجارية، وبيتابس، وإكس باي، بالإضافة إلى المساهمة في الكثير من الشركات العاملة في مجال المدفوعات.

وأضاف، إن إجمالي استثمارات المجموعة في قطاع الدفع الإلكتروني تبلغ نحو 250 مليون جنيه، ممثلة في الشركات التي تمتلكها بالفعل أو مساهمتها في شركات أخرى عاملة في القطاع.

نمو عمليات الدفع أون لاين وصل إلى 100% شهريا

وأكد حسونة أن الفترة الماضية شهدت نموًّا كبيرًا في عمليات الدفع أون لاين، وصلت إلى 100% شهريًّا.

وأشار إلى أن المجموعة تسهم أيضًا في عمليات التجارة الإلكترونية بشكل غير مباشر، حيث تعد فاليو وبيتابس التابعتان لها، ضمن وسائل الدفع المقبولة لدى 120 شريكًا في هذا القطاع على رأسهم سوق، وتريد لاين، وعدد من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.

ويرى حسونة أن قطاع المدفوعات الإلكترونية على موعد مع النمو، ولكن لن يتأتى إلا بوجود بيئة حاضنة للتكنولوجيا، وهو ما يتطلب توفير مزايا استثمارية وحوافز ضريبية للشركات التكنولوجية، وتوفير فرص تدريب متنوعة ومختلفة، والسماح بالشركات الناشئة للاستحواذ على حصص في السوق، من خلال بيئة محفزة لهذه النوعية من الشركات للنمو.

أضاف أن الشركات الناشئة قادرة على استقطاب شرائح كبيرة من المستثمرين، وأصبحت أحد عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب، وباتت لها القدرة في تقديم حلول بسيطة وسهلة لمناخ الأعمال والمواطنين، تحدث فارقًا في تطبيقات الشمول المالي يتبعها تحقيق نمو اقتصادي.

وحققت المجموعة المالية هيرميس نموًّا في صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل 18% ليبلغ 422 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت المجموعة في بيان لها صدر الأسبوع الماضي، إن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث شهدت الفترة ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة «Vortex Solar» خلال نفس الفترة.

وبلغت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي في إجمالي الإيرادات 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، فضلًا عن استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال في الاستفادة من تعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات، حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 22% لتبلغ 372 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج