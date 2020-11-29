البورصة تصعد 0.28% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28٪ ليتداول عند مستوى 11012 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.03٪، ليتداول عند مستوي 62.7 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.57٪ ، و 0.61٪ على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 128.023 مليون جنيه، على 114 شركة من خلال 3.33 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل تراجع 12 في حين لم تتغير أسعار 62.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.516 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 5.311 مليون جنيه مقابل 794.406 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمو 3.323 مليون جنيه، منها 1.8 مليون جنيه للمؤسسات، و1.522 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.193 مليون جنيه، منها 1.147 مليون جنيه للمؤسسات، و 46.5 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مجموعة عامر القابضة- عامر جروب قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.66٪، يليه سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 8.73٪، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 7.75٪.

في حين تصدر سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.97٪، يليه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.64٪، ثم سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 4.73٪.

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