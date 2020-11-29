وزيرا التجارة والسياحة يبحثان الترتيبات الخاصة بمحتوى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

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ووفق بيان، شارك في الاجتماع الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارات الاسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والاثار وعدد من الجهات المعنية.

وأكدت جامع حرص الحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية والإستفادة من رواج المعرض على مستوى العالم وكونه يقام لأول مرة في بلد عربي، مشيرةً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التجارة أن مبني الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي تفقدته خلال زيارتها لدولة الإمارات الاسبوع الماضي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة امام المستثمرين في كافة القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

وأضافت جامع أن مصر تستهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة حيث سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والافريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.

ولفتت إلى ضرورة أن يبرز المحتوى المعروض بالجناح المصري صورة مصر والتي تجمع بين أصالة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية واستشراف المستقبل.

وتابعت أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بإكسبو دبي والتي تضم حوالي 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الاعمال والبنوك وتستهدف انجاح المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني، حرص الوزارة على اتاحة كافة إمكاناتها لإظهار الجناح المصري بمعرض إكسبو بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، مشيراً في هذا الاطار إلى ضرورة ان يكون المحتوى المقدم بالمعرض كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 اشهر الخاصة بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

وأوضح الوزير أن العام المقبل سيشهد إطلاق العديد من الفعاليات الهامة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً الى أنه يجري دراسة اقامة معرض مؤقت لمجموعة من الاثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر و يعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض ألاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف العناني أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الأثار والمزارات السياحية و الاثرية المصرية وفاعليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح، مشيرا الي امكانية تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضاً جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي أنه يجري حاليا التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والانشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة معرض إكسبو دبي لوضع خريطة فعاليات قوية تركز على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عدداً كبيراً من زوار المعرض لزيارة الجناح المصري.

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