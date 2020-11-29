الصناعات المعدنية تبيع كامل حصتها في أسمنت بورتلاند طرة مقابل 45.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة الصناعات المعدنية كامل حصتها في رأسمال أسمنت بورتلاند طرة المصرية البالغة 17.945%. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الصناعات المعدنية قامت ببيع عدد 6.367 مليون سهم من أسهم اسمنت بورتلاند طرة المصرية بقيمة إجمالية 45.718 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع مبلغ 7.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن شركة السويس للأسمنت تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 66.122%، يليها شركة ميناف بنسبة 5.81%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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