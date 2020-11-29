إن آي كابيتال تتقدم بنشرة طرح صندوقها النقدي الأول.. غدا

دوت الخليج _ كشف حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة إن آي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، عن التقدم غدًا للهيئة العامة للرقابة المالية بنشرة الطرح النهائية لتأسيس صندوق استثمار نقدي برأسمال مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه.

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أضاف كامل في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن الصندوق يعتزم استثمار حتى 15% من أمواله في القيم المالية المنقولة، إلى جانب الالتزام بمعايير ونسب الاستثمار المطبقة بالصناديق النقدية الأخرى، لافتًا إلى أن صندوق إن آي كابيتال النقدي يعد أيضًا أول صندوق نقدي يؤسس محليًّا من قبل شركة وليس بنكًا.

التعاقد مع مباشر وعربية أون لاين لتلقي الاكتتاب وترويجه للتركيز على جذب الأفراد بجانب المؤسسات

وأشار إلى التعاقد مع شركتي مباشر وعربية أون لاين لتلقي الاكتتاب إلى جانب شركة إن آي كابيتال، موضحًا أن الشركتين ستركزان على ترويج الصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى شركته الترويج لجانب المؤسسات.

وكانت شركة إن آي كابيتال قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن اتفاق مع بنك عودة اللبناني للاستحواذ على شركة عربية أون لاين للسمسرة في الأوراق المالية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرقابية اللازمة لإتمام الصفقة.

وتتيح السياسة الاستثمارية للصندوق الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمارات في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع او توفير وشهادات الإيداع المصرفية، كما يجوز أن تصل نسبة الاستثمار في هذه الأدوات إلى 100% في حالة وجود أي فوائض سيولة أو تميز تلك الأدوات بتوفير أعلى عوائد لحملة الوثائق بالمقارنة بالفرص البديلة.

وكذلك يجوز للصندوق الاستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية حتى 100% من إجمالي استثماراته، و 70% بالنسبة لكل من الشهادات قصيرة الأجل التي يصدرها البنك المركزي المصري المصري أو البنوك الخاضعة لإشرافه وسندات الخزانة المصرية وسندات الشركات وصكوك التمويل.

وتنص المعايير الملزمة لعمل الصندوق على ألا تزيد نسبة ما يستثمر في اتفاقيات إعادة الشراء على 50%، وألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات الشركات أو صكوك التمويل المصدرة عن الشركات ذات الجدارة الائتمانية التي لا تقل عن الحد المقبول من قبل الهيئة ( -BBB ) عن 40% من إجمالي استثمارات الصندوق، مع الالتزام بنسب محددة لتركز الاستثمارات في حالة الإصدارات التابعة لمجموعة مرتبطة، وكذلك عدم شراء وثائق صناديق الاستثمار المثيلة بما يتجاوز 20 % من صافي أصول الصندوق.

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