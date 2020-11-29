عمرو إسماعيل: 1.5 مليار جنيه لتطوير ميناء السلوم.. ودراسة إقامة منطقة لوجيستية على حدود ليبيا

فهد حسين _ قال عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إن تكلفة أعمال تطوير ميناء السلوم البري على الحدود الليبية تخطت الـ 1.5 مليار جنيه.

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وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، أن الدولة تعول على الهيئة بشكل كبير في تعزيز مساهمة الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار ليبيا، لا سيما أنها تلقت تكليفات رئاسية بتطوير ميناء السلوم على الحدود الليبية.

كانت الوزارة قد رصدت العام الماضي 1.34 مليار جنيه لأعمال تطوير ميناء السلوم، متضمنة رفع القدرة الاستيعابية للميناء وتكلفة المكتب الاستشاري.

وكشف رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، عن طرح دراسات جدوى منطقة لوجيستية على الحدود الليبية بمساحة 700 فدان على المكاتب الاستشارية قريبًا لتحديد الأنشطة الأنسب للتنفيذ في المنطقة تعزيزًا لدور الميناء البري كمنطقة لوجيستية متكاملة تخدم التجارة البينية ومشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار ليبيا.

600 ألف دولار عائد ثابت لميناء 6 أكتوبر الجاف و12% من الإيرادات سنويًّا

وعلى جانب آخر، ذكر إسماعيل، أن التحالف الفائز بإنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف سيضخ ما بين 160 إلى 180 مليون دولار في المشروع حتى بداية التشغيل.

وأضاف إسماعيل، أن الحكومة ستحصل على 600 ألف دولار كعائد سنوي ثابت من المشروع، بالإضافة إلى عائد متغير يتراوح بين 7 و12% من إجمالي الإيرادات الخاصة بالميناء، والتي تتوقف على الوصول التدريجي إلى الطاقة التشغيلية القصوى للميناء المقدر لها 720 ألف حاوية سنويًّا.

كانت وزارة النقل قد أعلنت في يناير الماضي عن فوز تحالف يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف (مجموعة السويدي إلكتريك – دي بي شينكر إيجيبت الألمانية – ثري إيه إنترناشيونال)، بمشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وبإجمالي تكلفة تقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف.

وأوضح إسماعيل، أن هيئة المواني البرية والجافة تسير في المشروعات المخطط تنفيذها على التوازي، فحاليًا يتم العمل على تطوير ميناءي أرقين وقسطل على الحدود السودانية، فضلًا عن أعمال تطوير ميناء برج العرب الجاف والسير في ترسية وتشغيل ميناءي دمياط وسوهاج.

وأضاف أن الهيئة وقعت على تمويل مخصص من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لإعداد دراسات ميناءي سوهاج ودمياط الجاف، كما أنه من المخطط توقيع اتفاقية التمويل المخصص لدراسات ميناء 6 أكتوبر الجاف خلال الأسابيع المقبلة أو مع توقيع العقود النهائية للمشروع مع التحالف الفائز.

وأكد إسماعيل أن كل الفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة الموانئ البرية والجافة من موانئ ومناطق لوجيستية تستهدف في المقام الأول القطاع الخاص بمشاركات حكومية محدودة.

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