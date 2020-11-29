أحمد الخطيب: 2.3 مليار جنيه تمويلات أمان للتمويل متناهي الصغر المستهدفة في 2021

فهد حسين _ كشف أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، عن قرب إتمام استحواذ البنك الأهلي على 24% من شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية، ومن المتوقع إتمام التعاقد بصورة نهائية خلال الربع الأول من العام القادم.

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وأشار إلى أن شركة أمان، أصدرت تمويلات بأكثر من 1.5 مليار جنيه لأصحاب الأعمال والمشروعات متناهية الصغر منذ تأسيسها في منتصف عام 2018، وتستهدف الوصول إلى تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، قد وافق على عرض البنك الأهلي المصري للاستحواذ على حصة في مجموعة أمان.

واطلع المجلس على تقرير القيمة العادلة لسهم شركة أمان جروب والمعد من قبل أبليت للاستشارات المالية «مستشار مستقل»، وتقدم البنك الأهلي المصري بعرض استحواذ على حصة أقلية في شركة أمان جروب تصل إلى (24%)، وتمتلك راية القابضة 99.8% من شركة أمان جروب.

أضاف الخطيب لجريدة دوت الخليج، أن مساهمة البنك تشكل إضافة قوية للشركة بشكل خاص، ولقطاع المدفوعات بشكل العام، وذلك يدفعها إلى تقديم خدمات جديدة وميسرة للعملاء، خاصة أنه من أكبر البنوك في مصر والمنطقة.

نخطط لافتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال العام المقبل

ولفت إلى أن أمان حققت نموًّا وانتشارًا خلال العامين الماضيين، وأصبح لديها 80 فرعًا منتشرًا في 18 محافظة ، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل، ومن المستهدف بنهاية العام القادم افتتاح 20 فرعًا جديدًا للوصول إلى 100 فرع.

وقال إن الشركة تمول جميع الأنشطة المولدة للدخل، ولديها 180 حرفة ونشاطًا تم تمويلهم، وتتعامل مع جميع شرائح المجتمع دون الاعتماد على أي ضمانات تقليدية، وتعتمد على حرص مزاولة النشاط بشكل جيد وقدرته على سداد التمويل.

نعمل على ميكنة التسهيلات التمويلية وإجراءات الدفع عبر كروت ميزة

وأكد على أنه يجري العمل على ميكنة إجراءات صرف التمويلات، إلى جانب مفاوضات مع بعض البنوك لإطلاق محفظة إلكترونية، وتقديم تسهيل عملية التمويلات والدفع عبر كروت ميزة.

وأوضح أن تيسيرات الدفع ستكون بالتعاون مع شركة أمان للدفع الإلكتروني والتي لديها ما يقرب من 80 ألف نقطة بيع حاليًا.

ولفت إلى أن شركات التمويل وصلت إلى خدمة 4 ملايين عميل، ولكن ما زالت هناك فجوة تمويلية كبيرة، حيث تصل الشريحة المستهدفة لهذا القطاع إلى 12 مليون عميل، ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية سيستطيع القطاع الوصول إليها.

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