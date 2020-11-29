محمد صلاح الدين: مليار جنيه استثمارات طلعت مصطفى في المدن الذكية بحلول 2021

فهد حسين _ كشف محمد صلاح الدين رئيس قطاع المدن الذكية بمجموعة طلعت مصطفي، عن أن حجم استثمارات الشركة في مجال المدن الذكية والمطورة تكنولوجيًّا يتجاوز نحو 650 مليون جنيه ومستهدف وصوله إلى مليار جنيه في عام 2021.

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أضاف لجريدة دوت الخليج، أن الشركة نفذت مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز مفهوم المدينة الذكية، منها تطبيق المدينة الآمنة حيث تحويل أنظمة المراقبة والتحكم في جميع الأنظمة بطرق تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى تطبيق الري الذكي الذي يستهدف ري المسطحات الخضراء المزروعة في المدن بنسب متساوية وبناء على معلومات وبيانات من محطة أرصاد تكنولوجية، وذلك بهدف تحسين جودة الزراعة.

نعمل حاليًا على تنفيذ الإضاءة الذكية في جميع المشروعات بالشراكة مع هواوي

وأكمل، أن المشروع الثالث الذي تنفذه الشركة، هو الإضاءة الذكية بنظام «الليد» وذلك بالتعاون مع شركة هواوي، حيث يستهدف التحكم في درجة الإضاءة بحسب الحركة الموجودة في الشوارع، والتعرف على الأعطال بشكل إلكتروني، ومن ثم توجيه فرق الصيانة لإصلاحها على الفور.

الانتهاء من أعمال تطوير مدينتي والرحاب في الربع الأول من العام

وأكد حرص مجموعة طلعت مصطفى على تقديم نماذج المدن الذكية في جميع مشروعاتها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية الأساسية المكونة من كابلات الفايبر لمدينة الرحاب، و90% من مدينتي، وخلال الربع الأول من العام القادم تنتهي المجموعة من أعمال التطوير اللازمة.

وأوضح أن المجموعة تتبنى مفهومًا متكاملًا لنظام المدينة الذكية، والتي تمد صانع القرار بالمعلومات السليمة في التوقيتات المناسبة، وكل المشروعات التي تجريها بها تطور عمراني ومجتمعات سكنية تتماشى وأحدث النظم التي تقدم للعميل رفاهية وجودة في التشغيل وتحكمًا في مناحي الحياة.

وقال إن تطوير مدينة منشأة بالفعل وتحويلها إلى ذكية يتطلب استثمارات أعلى من إنشاء مدينة جديدة، خاصة أن عمليات التطوير يدخل بها بعض عمليات المشروعات والتعديلات الكبيرة لإدخال عناصر ومفاهيم المدينة الذكية بها.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت نموًّا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 20%، في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مليار و569 مليونًا و143 ألف جنيه، مقابل مليار و312 مليونًا و175 ألف جنيه في الفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقًا لإفصاح المجموعة المرسل للبورصة، بنسبة 34%، لتصل إلى 10 مليارات و412 مليونًا و268 ألف جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7 مليارات و759 مليونًا و296 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت مجموعة طلعت مصطفى ذلك بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريبًا والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب، وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3 مليارات و318 مليونًا و252 ألف جنيه، مقابل مليارين و847 مليونًا و128 ألف جنيه بالفترة المماثلة، محققًا صعودًا بنسبة 17%.

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