بنك مصر وبيتا إيجيبت يوقعان اتفاق لتقديم خدمات التمويل العقاري لمائة وحدة بحدائق أكتوبر

أعلنت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عن توقيع بروتوكول تعاون مع ” بنك مصر ” ، لتقديم خدمات التمويل العقاري لعملاء شركة “بيتا إيجيبت” ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 8%.

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وفي بيان لشركة بيتا إيجيبت، قال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن التعاون مع بنك مصر سيسفر على تحقيق أهداف الدولة بدفع منظومة التمويل العقاري والتى تعد أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري والاقتصاد المصري.

وأشار الى أن البروتوكول بين ” بنك مصر ” و” بيتا إيجيبت ” يتيح لعملاء الشركة بمشروعات حدائق اكتوبر الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 80% من ثمن الوحدة بفائدة 8% ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل وذلك حتى 20 عاماً.

وأضاف أن الوحدات التى ستدخل ضمن البروتوكول والتى ينطبق عليها شروط مبادرة المركزى كونها كاملة الانشاء وجاهزة للتسليم الفوري تتواجد بمشروعات متفرقة بمدينة حدائق أكتوبر وعددها 100 وحدة، ومن المقرر فى مرحلة لاحقة ضم وحدات بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

ولفت إلى أن البروتوكول يتيح للعملاء تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري باى فرع لبنك مصر، كما يستفيد عملاء بيتا إيجيبت من كافة العروض والتسهيلات المميزة والمختلفة المقدمة من بنك مصر.

وأضاف أن بنك مصر أكد على اعتماد الموافقات وإنهاء إجراءات التمويل العقاري فى فترة لا تتخطى 3 أيام حال اكتمال المستندات المقدمة من العميل والتى تقتصر على إثبات الدخل، سواء كان يعمل فى أحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو أعمال حرة أو خارج مصر.

وأشاد المهندس علاء فكرى ، بالمرونة والتسهيلات المقدمة من ” بنك مصر ” لدفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها .

ونفذت شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية عددًا من المشروعات العقارية المتكاملة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة الكبرى، منها مدينة العبور وحدائق أكتوبر والتى شملت مشروعات بيتا جاردنز وجولف ريزيدنس وبيتا جرينز.

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