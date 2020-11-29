أحمد محروس: 70 مليون جنيه حجم معاملات كاش كول شهريا بنمو 20 ـ 30%

فهد حسين _ تستهدف الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية «كاش كول»، الوصول بعدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 30 ألف نقطة بنهاية 2021، مقارنة بـ 7500 نقطة حاليًا، بحسب أحمد محروس الرئيس التنفيذي للشركة.

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وأفاد محروس في تصريحات لجريدة دوت الخليج، على هامش معرض كايرو آي سي تي، بأن «كاش كول» في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي جاءت لتعريف السوق المصرية بأحدث منتجاتها «Cash Less» والذي جاء في إطار توجه الحكومة المصرية نحو المدفوعات الإلكترونية وضم الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن المنتج الجديد يهدف لتحويل أي مجتمع نقدي صغيرًا كان أو كبيرًا إلى المدفوعات الإلكترونية، حيث استخدم لسداد قيمة الخدمات المقدمة خلال معرض كايرو آي سي تي عبر شحن المحفظة والسداد بخاصية QR Code.

لدينا 7500 نقطة بيع إلكترونية ونصل إلى 30 ألفًا بنهاية العام المقبل

وبالنسبة لمؤشرات أداء كاش كول، قال محروس إن الشركة لديها حاليًا 7500 نقطة بيع إلكترونية تقليدية «POS»، ومستهدف الوصول بها إلى 30 ألف نقطة بنهاية عام 2021.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن كاش كول تحقق معدل نمو شهري بحجم المعاملات التي تتم عبر تطبيقها الإلكتروني تتراوح بين 20 و30% حاليًا، كما وصل حجم المعاملات التي تتم عبر كاش كول إلى 70 مليون جنيه في الشهر تقريبًا.

تعاون مع البنك الأهلي ومصر وQNB الأهلي لتقديم خدمات المحافظ الإلكترونية

وأشار إلى التعاون مع بنوك الأهلي ومصر وQNB الأهلي لتقديم خدمات المحافظ الإلكترونية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المصري للمئة ألف نقطة بيع إلكتروني والتي تشترط وجود شريك مصرفي لتقديم الخدمة، أيضًا لإتاحة خدمة المحافظ المالية عبر المحمول – MOBILE BANKING، والقبول السريع للدفع الإلكتروني QR Code.

وكشف محروس، عن استحواذ «كاش كول» على 1.5% حاليًا من سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر والمقدمة عبر نقاط البيع، وفي المجال غير التقليدي لحلول الدفع الإلكتروني تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة حاكمة من السوق.

وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد السماح باستقبال وتحويل الأموال بين المحافظ الإلكترونية المختلفة بدلًا من اقتصار عمليات الاستقبال والتحويل على نفس المحفظة حاليًا، الأمر الذي سيفتح المجال أمام التوسع في تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية غير التقليدية.

تأسست الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية «كاش كول» من قبل شركة فيكتوري لينك المتخصصة في الخدمات الرقمية المتكاملة، بالتعاون مع مجموعة «أم.دي.آي.سي» وشركة «سكاتش» لأعمال المقاولات، لتبدأ في الربع الأخير من 2018 تقديم خدمات الدفع الالكتروني، لتحصيل الفواتير وشحن الرصيد للهواتف المحمولة، وتعاقدت أيضًا مع الهيئة القومية للبريد والبنك الزراعي ومشغلي شبكات المحمول.

ووفق تصريحات سابقة لمحروس، فإن الشركة تعمل على تطوير مجتمع دون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالي كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو مصرفية، من أجل تقديم تسهيلات أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المتطورة.

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