البورصة المصرية.. سيناريوهات المشهد الأخير في عام الأزمة

رنا ممدوح _ تستقبل البورصة بعد غد أول أيام الشهر الأخير من عام 2020، والذي شهد أحدث أزمة عالمية واجهها العالم كله، وأثرت تداعياتها على أداء جميع القطاعات والشركات. ويبرز السؤال: كيف ستودع البورصة آخر شهور عام الأزمة؟

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يرسم رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم سيناريوهات مختلفة للمسار المتوقع لمشهد نهاية العام على المدى القصير.. يراهن بعضهم على قرار خفض أسعار الغاز المرتقب صدوره في الأسبوع الأول من ديسمبر، ليقود البورصة نحو مستويات أعلى من الحالية.

في حين يرى آخرون أن شهر ديسمبر من كل عام عادة ما يشهد موسم إجازات، وتقفيل لبعض المراكز المالية للمستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، لذلك توقع استمرار الأداء العرضي الحالي بين مستويي 10800 – 11100 نقطة.

ويتفق المشاركون على أن قطاعي العقارات والسياحة مرشحان لقيادة السوق لتحقيق مكاسب جديدة، بعد تراجع التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كل منهما، وأيضًا بسبب ظهور أكثر من لقاح فعال لمكافحة الفيروس، فضلًا عن المحفزات العالمية والمحلية.

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10980 نقطة، وكان المستثمرون العرب والمصريون الأكثر شراءً.

يستبعد منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن يشهد الشهر الأخير من عام 2020 تحركات قوية على مستوى أداء مؤشرات البورصة المصرية، بسبب موسم الإجازات القادم.

ويتوقع مرسي، أن تتحرك البورصة بصورة عرضية خلال مستوياتها الحالية بين 10800 نقطة – 11100 نقطة، استعدادًا لقفزة جديدة بشهر يناير القادم. مبديًا تفاؤله بالمسار المرتقب للسوق خلال عام 2021، بفضل الاقتراب من توزيع لقاح فيروس كورونا في العالم بعد أن أعلنت نحو 4 شركات التوصل إلى نسبة نجاح تتجاوز 94% لكل منتج.

ويرى أن استراتيجية المستثمرين والتغير الذي طرأ عليها من شأنه أن يزيد من إيجابية المسار المتوقع، حيث بدأت التحديات العالمية والتي سببت تخارج الاستثمارات الأجنبية في التلاشي تدريجيًّا.

ويوضح مرسي، أن هناك محفزات من المتوقع أن تلقي بثمارها على أسواق المال في بداية العام الجديد، منها انتهاء ماراثون الانتخابات الأمريكية والاعتراف بفوز المرشح جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب انخفاض أسعار النفط، مرجحًا أن تكون القطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، هي فرس الرهان للمستثمرين المنتظر في العام الجديد، ومنها قطاعا السياحة والعقارات.

مرسى: نستبعد كسر القالب العرضي وحصة المؤسسات في طريقها للزيادة

وقال :”إن حصة المؤسسات من التداول اليومي كانت من ضمن التداعيات السلبية على أزمة كورونا، ولكن هذه العقبة في طريقة للاختفاء أيضًا، وأتوقع أن تزداد حصتهم لتتوزان مع الأفراد خلال النصف الأول من 2021”.

وينتقل مرسي إلى السيناريو المتوقع بالنسبة للأسهم المقيدة، والذي يرى أن القطاع العقاري استحوذ على رهانه بفضل قرب انتهاء الشهادات ذات العائد 15%، والتي من شأنها أن تضخ جزءًا من سيولتها إما في سوق الأسهم أو القطاع العقاري باعتباره من القنوات الاستثمارية الآمنة.

ويؤكد أن تراجع معدلات الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لم تجن السوق ثماره حتى الآن، بسبب التطورات العالمية والمحلية التي كانت تفرض تداعياتها على أي محفزات أخرى.

ويرى أن القطاع المصرفي سيصاحب العقارات والسياحة في قيادة البورصة لتحقيق مكاسب جديدة على المدى القصير.

وفي سياق متصل، ينقسم السيناريو المتوقع لدى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، فيما يخص مسار البورصة في آخر شهر من سنة الأزمة إلى شقين، إذ يبدي تفاؤله بالأداء في النصف الأول من ديسمبر، ويتوقع هدوءًا في تحرك المؤشرات خلال النصف الأخير.

ويقول رشاد، إن آخر أسبوعين من كل عام يتزامن معهما عدد من الإجازات العالمية، وأيضًا تغيير مراكز عدد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، لذلك يستبعد تحقيق قمم جديدة في أداء البورصة المصرية.

ويوضح أن البورصة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن لم تعوض خسائرها التي بلغت نحو 3 آلاف نقطة، فبعد أن انخفض المؤشر الرئيسي إلى مستوى 8 آلاف نقطة، لم يقترب من القمة السابقة له وهو 15 ألف نقطة.

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن البورصة لم تواكب البورصات العالمية التي التأمت جراحها قبل نهاية العام خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، حيث حققت الأسواق اليابانية قمة لم تصل إليها منذ 29 عامًا، وارتفع مؤشر داو جونز 38.86 نقطة بما يعادل 0.13 في المئة ليصل إلى 29911.33 نقطة.

الجدير بالذكر أن مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي أغلق جلسة الجمعة الماضية عند أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومًا بآمال تعافٍ اقتصادي ونتائج أعمال قوية، وذلك بعد تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19.

وصعد نيكي 0.41 بالمئة ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96 بالمئة.

ويستبعد رشاد أن يحدد أداء البورصة المصرية في ديسمبر القادم مسار السوق في العام الجديد، موضحًا أن الرؤية مرهونة بالمحفزات والتطورات العالمية والمحلية في بداية شهر يناير 2021.

ويقول إن البورصة المصرية اعتمدت خلال سنة الأزمة على شريحة الأفراد المستثمرين أكثر من المؤسسات، وأدى ذلك إلى غياب النشاط عن أداء الأسهم القيادية، مرجحًا أن تستمر استراتيجيات المستثمرين كما هي دون تغيير في آخر شهور العام.

ويرجح رشاد أن تبدأ حصة المؤسسات في الزيادة تدريجيًّا في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن استراتيجية أداء البورصة في الفترة الحالية من توعية ونشر الثقافة المالية من شأنها أن تجذب المزيد من المتعاملين إلى البورصة.

رشاد: خفض أسعار الطاقة قد يغير من مسار السوق في النصف الأول من ديسمبر

وفيما يخص قطاعات البورصة، يراهن على قرار منتظر من الحكومة المصرية بخفض أسعار الطاقة، في قيادة قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، بجانب الحديد والصلب والموارد الأساسية لتحقيق معدلات نمو جديدة، كما يرشح كلًّا من القطاعين الاستهلاكي والعقارات.

وفي سياق متصل يتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، استمرار سيطرة الأداء العرضي على مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر القادم بين مستويات 10850-11100 نقطة.

عجينة: استهداف مستوى 11200 نقطة مرهون بكسر التجاري الدولي لحاجز 66 جنيهًا

ويرى عجينة، أن كسر القالب العرضي للبورصة مرهون بتحرك سهم البنك التجاري الدولي الذي يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة الرئيسي، حيث إن اختراق مستوى 66 جنيهًا إلى أعلى يدفع EGX30 لاستهداف 11200 نقطة من جديد.

ويقول إن البورصة لديها نقاط قوة عديدة لتتحرك بصورة إيجابية على المدى المتوسط والطويل، ومنها تحسن معدلات السيولة، ولكن ينقصها المحفز الداعم للأداء.

ويعتقد أن تظل شريحة الأفراد هي الفئة الأكثر استحواذًا على التداولات اليومية، مرجحًا أن تتغير تلك الاستراتيجية تزامنًا مع بداية العام الجديد الذي يحمل لقاح فيروس كورونا إلى العالم.

وفيما يخص القطاعات، يجدد رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، رهانه على قطاع العقارات بفضل الأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المكونة للقطاع سواء نتائج أعمالها أو خططها الاستثمارية، يليه قطاع البنوك.

ويشير عجينة إلى أن الشركات التي تعتمد على الطاقة في إنتاجها قد تصاحب كلا القطاعين في تحقيق معدلات نمو جديدة في حال صدور قرار خفض أسعار الغاز المرتقب.

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