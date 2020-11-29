وزير الكهرباء: 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة بالعام المالي 2019/2020

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع نجح بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

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جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020 والتي انعقدت صباح اليوم.

وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، والمجتمع.

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل.

وأوضحت أنه تم تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما تم تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ حوالى 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وتابعت أن إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 بلغ حوالى 181 مليار ك.و.س.

وقالت إن قطاع الكهرباء نجح فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي.

وأضافت أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وحول انشاء وتحديث مراكز التحكم أكدت أنه يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية “تحكم القاهرة وتحكم القناة وتحكم الإسكندرية وتحكم الدلتا”.

وتابعت أنه يجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط ، والذي يخدم عدد 106 محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم عدد 109 محطة محولات بمنطقة مصر العليا،لافتة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعين بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه.

وقالت مشالي إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حالياً بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة – متوسطة – طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود 500 ، 220 ، 66 ك. ف.

وأضافت أن الشركة تقوم أيضا بإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير ، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.

وأشارت إلى أنه يجري دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية، إلى جانب دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة

وأكدوا أنه يجري إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار قال البيان إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحرص على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي .

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة الى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

ولتحقيق هذا الهدف أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالميه واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات، تضمنت توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنه لمشروعات طاقة الرياح و25سنه لمشروعات الطاقة الشمسية ) باجمالي قدرات 2865 م.و.

وأضافت أن الشركة تقوم أيضا بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح، شملت مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

وتتضمن المشروعات مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الأول من 2021، ومزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية، تضمنت محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و ، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 م0و فى نوفمبر 2019.

كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.

وأضافت أنه جارى التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى علي عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (1750) ميجاوات منها حوالى (1200) ميجاوات من طاقة الرياح ، وحوالى (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وقال البيان إنه مما سبق يتضح أنه بإتمام التعاقد على المشروعات الجاري التفاوض بشأنها يصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها حوالى 8322 ميجاوات وهو ما يمثل حوالى 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 حوالى 30600 ميجاوات .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

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