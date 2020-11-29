باسل الحيني: نسعى لتحقيق نمو وتوفير فرص عمل وتعزيز ريادة قطاع التأمين الحكومي

فاروق يوسف _ قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن التوجه الحالي هو إستعادة بلورة تطوير قطاع التأمين المؤسسي، وتحقيق ريادة قطاع التأمين الحكومي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية قابلة للاستمرارية، وتحقق نتائج جيدة.

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جاء ذلك خلال كلمته على هامش احتفالية شركة مصر للتأمين، بانتهاء مشروع دراسة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، بحضور عمر جودة العضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة.

وأضاف الحيني، أن شركة مصر للتأمين لها مكانة خاصة، كونها أول شركة تأمين برأسمال مصري في السوق، وهو ما كان سبب في تنفيذ مشروع يستهدف تطبيق أفكار واضحة لإحداث نقلة نوعية في مسار الشركة.

وأوضح، أن الهدف من المشروع تحقيق عمليات نمو حقيقية، وتوفير فرص عمل عديدة، لتمكين الشباب من ناحية، والاستفادة من الكوادر والخبرات من ناحية ثانية، إلى جانب تحقيق نتائج مالية جيدة كما هو معتاد عليها.

وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات كان على رأسها تداعيات جائحة كورونا، ولكن على الرغم من ذلك تم الإنتهاء من المرحلة الأولى، والتركيز حاليًا نحو المرحلة الجديدة والتي تتضمن عمليات التطبيق والتنفيذ.

ولفت الحيني إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة سبقت شركة مصر للتأمين في هذا الاتجاه، ووصلت لمرحلة متقدمة مكنتها من تحقيق نتائج مالية جيدة.

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