مصر كابيتال تشارك في ترتيب أول إصدارات ثروة للتصكيك بقيمة 2.5 مليار جنيه

دوت الخليج – أغلق كل من مصر كابيتال، ذراع بنك مصر في مجال بنوك الاستثمار، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عمليات ترتيب وترويج الإصدار الأول لصكوك شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تهدف إلى تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

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ويعتبر هذا الإصدار هو الأكبر في سوق الصكوك بمصر، وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية.

وتولى كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، دور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من: بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر، كضامني تغطية للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة إيليت للاستشارات كمستشار مالي مستقل.

وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تكليل لسنوات التعاون بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال، كما تبرهن على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية عبر ذراعه مصر كابيتال.

وأكد المغربي، أن الإصدار يمثل بداية توجه جديد لتطوير جميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت، بما يشمل إدارة الأصول والسمسرة في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار.

من جهته أكد أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن هذا الإصدار هو الأول من صكوك المضاربة لثروة كابيتال، كما يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر.

وأضاف: “بهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين لتعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وبما يؤكد على قوة مركزها المالي”.

ولفت إلى أن ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق في الفترة السابقة ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذجا لأدوات التمويل البديلة لكافة الشركات العاملة بالسوق المصرية.

من جانبه قال خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال Misr Capital إن تلك العملية نتيجة للتعاون المثمر بين الشركتين لاستحداث أدوات جديدة وفعالة في أسواق الدين، وتشجيع المصدرين في ظل جهود هيئة الرقابة المالية لاستحداث بدائل تمويلية من أجل تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة التنوع في مصادر التمويل.

وبحسب البيان، يأتي الإصدار على شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصي 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق باب الإكتتاب، وقد منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (تصنيف الجدارة) درجة (sf)( A-).

وأكد البيان، أن الإصدار شهد إقبالا قويا من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر، وقد تم غلق باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

جدير بالذكر، أن شركة ثروة للتصكيك كانت أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2019.

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