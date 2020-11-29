متوسط سعر الدولار يستقر قرب 15.70 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي، ليبلغ نحو 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم، واصل الأخضر ثباته في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على استقراره في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كما ظل الدولار الأمريكي مستقرًا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

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