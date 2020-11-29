وزارة الشباب والرياضة: إيقاف مجلس إدارة الزمالك وإحالة المخالفات المالية إلى النيابة

دوت الخليج – أحالت وزارة الشباب والرياضة ما وصفتها بـ”المخالفات المالية” في نادي الزمالك، والواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، إلى النيابة العامة.

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وأوقفت الوزارة مجلس إدارة نادي الزمالك والمديرين التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

كما كلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة أيضًا وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضي والقاهرة الرياضي بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

كما قررت حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتى وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة.

وأيضًا: ميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقا للأوضاع المقررة قانونا أخذا بعين الاعتبار “حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بجميع مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات”.

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