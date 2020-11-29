الارشيف / مال وأعمال

بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي _ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 12 ألف و155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد 29 نوفمبر و215 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من نتيجة اختبار كوفيد-19 الإيجابي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفضت الإصابات والوفيات عن أمس السبت، عندما سجلت السلطات الصحية 15 ألف و871 إصابة و479 وفاة

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا