بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي _ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 12 ألف و155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد 29 نوفمبر و215 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من نتيجة اختبار كوفيد-19 الإيجابي.

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وانخفضت الإصابات والوفيات عن أمس السبت، عندما سجلت السلطات الصحية 15 ألف و871 إصابة و479 وفاة

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