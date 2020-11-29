بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 12 ألف و155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد 29 نوفمبر و215 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من نتيجة اختبار كوفيد-19 الإيجابي.
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وانخفضت الإصابات والوفيات عن أمس السبت، عندما سجلت السلطات الصحية 15 ألف و871 إصابة و479 وفاة
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