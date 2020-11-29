إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 13 مليونا والوفيات تتخطى 265 ألفا

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_ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد إن إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 13 مليونا و142997 حالة بزيادة 143333 حالة عن إحصائها السابق وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 265166 بعد تسجيل 1210 وفيات جديدة.
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وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت مقارنة مع إحصائها في اليوم السابق.
ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.
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