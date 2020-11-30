ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصيني في نوفمبر

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شينخوا _ سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين 52.1 في نوفمبر، بارتفاع عن 51.4 في أكتوبر، وفق ما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.
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وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.
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