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ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصيني في نوفمبر

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شينخوا _ سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين 52.1 في نوفمبر، بارتفاع عن 51.4 في أكتوبر، وفق ما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.

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وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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