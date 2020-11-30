نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% خلال الشهر الماضي

وكالات _ أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 12.430 تريليون ين (119.64 مليار دولار).

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كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 0.1% خلال سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 6.4% في حين كان المحللون يتوقعون نموا سنويا بمعدل 2% فقط بعد تراجع سنوي بنسبة 8.7% خلال سبتمبر الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى نمو قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% شهريا في حين تراجعت المبيعات بنسبة 2.3% سنويا لتصل إلى 44.809 تريليون ين. وزادت قيمة مبيعات الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% شهريا وتراجعت بنسبة 6.1% سنويا إلى 32.379 تريليون ين.

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