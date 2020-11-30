- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت أكسا، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا، يوم الاثنين إنها اتفقت على بيع عملياتها للتأمين في منطقة الخليج إلى مجموعة الخليج للتأمين مقابل 269 مليون دولار.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي لأكسا “هذه العملية تمثل خطوة أخرى في رحلة أكسا المستمرة صوب التبسيط”.
وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع إكمال الصفقة بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
واتفقت أكسا في فبراير شباط مع شركة التأمين النمساوية يونيكا على بيع عملياتها في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو (1.20 مليار دولار).
وتخرج الشركة من الأسواق التي تفتقر فيها إلى الحجم المناسب في إطار عملية إعادة هيكلة كبيرة للتكيف مع انخفاض أسعار الفائدة.
اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكسا الفرنسية للتأمين تعتزم بيع عملياتها بالخليج مقابل 269 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.