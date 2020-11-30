الجيزة العامة للمقاولات تحصل على مشروع بمدينة المنيا بقيمة تقديرية 190 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن اسناد مشروع إنشاء مبني إداري بمدينة المنيا إلى الشركة.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 190 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 40.22 مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 47.99 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 730.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 805.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل نحو 40.21 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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