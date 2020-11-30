- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن اسناد مشروع إنشاء مبني إداري بمدينة المنيا إلى الشركة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 190 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 40.22 مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 47.99 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 730.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 805.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل نحو 40.21 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة العامة للمقاولات تحصل على مشروع بمدينة المنيا بقيمة تقديرية 190 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.