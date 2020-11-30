المهندس للتأمين تحقق 48 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 3%

رنا ممدوح _ سجلت شركة المهندس للتأمين تراجعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 3%، لتصل إلى 47.959 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 49.455 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخد في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفض فائض النشاط التأميني، وفقا لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 30.3%، ليصل إلى 44.843 مليون جنيه ، وذلك بالفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 64.304 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وانخفض صافي الربح قبل البنود غير العادية خلال نفس الفترة إلى 57.696 مليون جنيه، مقابل 67.259 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت الإيرادات الأخرى مبلغ 9.622 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 505.183 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة عن تغيير ممثل البنك الأهلي في مجلس الإدارة، حيث أنه تم تعيين أحمد البغدادي في عضوية المجلس بدلا من كريم الدسوقي.

ووافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة أمس على هذا القرار.

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