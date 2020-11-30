ارتفاع العجز التجاري التركي 34% في أكتوبر على أساس سنوي

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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 2.37 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
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وذكر المعهد أن صادرات تركيا زادت 5.6% وارتفعت الواردات 8.4% مقارنة مع أكتوبر 2019. وفي أول عشرة أشهر من العام، ارتفع العجز التجاري 76.2% إلى 40.27 مليار دولار.
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