ارتفاع العجز التجاري التركي 34% في أكتوبر على أساس سنوي

سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 2.37 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

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وذكر المعهد أن صادرات تركيا زادت 5.6% وارتفعت الواردات 8.4% مقارنة مع أكتوبر 2019. وفي أول عشرة أشهر من العام، ارتفع العجز التجاري 76.2% إلى 40.27 مليار دولار.

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