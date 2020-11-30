البورصة تتراجع 0.4% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 10962 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.13%ليتداول عند مستوى 62.59 جنيه

وانخفض كلا من EGX70 ، و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.08% ، و 0.14% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 158.975 مليون جنيه على 140 شركة من خلال 5.377 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل ارتفاع 33 في حين لم تتغير أسعار 69.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بمبلغ 7.843 مليون جنيه، منها 6.577 مليون جنيه للمؤسسات، و 1.266 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 683.657 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 1.182 مليون جنيه، مقابل 498.871 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات للمستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 8.527 مليون جنيه، منها 6.599 مليون جنيه للأفراد، و 1.927 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.99٪، يليه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.30 جنيه، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 2.96%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر قائمة الاكثر ارتفاعا بنسبة 6.57%، يليه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 3.42%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة- عامر جروب بنسبة 3.36%.

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