الصعيد العامة للمقاولات تحصل على مشروع بمدينة قنا الجديدة بقيمة تقديرية 190 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بأنه قد تم اسناد مشروع مقاولة بمدينة قنا الجديدة إلى الشركة.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ 190 مليون جنيه.
يشار إلى أن القوائم المالية المجمعة للشركة أظهرت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 70٪، لتصل إلى 78.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 46.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 637.05 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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