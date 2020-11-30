القابضة للكهرباء: 33 مليار جنيه استثمارات الشركات التابعة بالعام المالى الماضي

قال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت عدة إجراءات خلال العام المالي الماضي 2019/2020 لضمان استقرار الشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، إلى جانب استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.

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وأضاف خلال انعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام المالي الماضي شهد تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بحوالى 33 مليار جنيه، إلى جانب تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19.8مليار جنيه ، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخذها تضمنت تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات.

وأوضح أنه تم رفع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197,3 مليار ك.و.س، مع الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

وأشار إلى أنه تم ستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، مؤكدا أن الشركة استمرت في سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود مولد حيث بلغ 185,2جرام / ك.و.س مقارنة 191,5 جرام /ك.و.س عام 2018/2019.

وتابع أنه تم استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ومنها إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحها على الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونياً.

وأشار إلى أنه تم إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول بإستخدام خاصية NFC وهى تطبيق ( سهل – الكهرباء خالص – MY Fawry)

ولفت إلى أن عدد المشتركين زاد حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالى عدد المشتركين، كما تم تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2019/2020 .

وأوضح أنه تم أيضا استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم انظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفيما يتعلق بالتحصيل من المديونيات المتراكمة، أشار الدسوقي إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث “المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج” لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية، وتم التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهري.

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