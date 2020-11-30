فاو للاستثمار تضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات مشروع سولاس

تخطط شركة فاو للاستثمار العقاري لضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام المقبل، في الأعمال الإنشائية بمشروع سولاس الذي تعمل عليه في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تخطط للانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى بنهاية العام، وفق عمرو عاشور، رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وأضاف عاشور في بيان، أن الشركة انتهت من تسويق مرحلة جديدة بمشروع “سولاس”، وهي المرحلة التي طرحتها الشركة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2020، موضحا أنه تم تحقيق مبيعات بقيمة 85 مليون جنيه بتلك المرحلة.

وأشار إلى إلى أن تلك المرحلة تصل مساحتها إلى 3 آلاف متر مربع وتضم وحدات بمساحات متنوعة، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع الذي يقع مشروع بالحي المالي والوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 8000 متر مربع ويبلغ إجمالي المساحة البيعية 24 ألف متر من إجمالى 34 ألف متر إنشاءات تتكون من 2 بدروم وأرضى و7 طوابق.

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