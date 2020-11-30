مبيعات المؤسسات الأجنبية ترفع خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى 0.56% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، إلى 0.56%، ليتداول عند مستوى 10947 نقطة، بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.34%، ليتداول عند مستوى 62.46 جنيه.

في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان عن خسائرهم الصباحية،محققين مكاسب بنسبة 0.22%، و 0.06% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 784.074 مليون جنيه، على 175 شركة من خلال 24.677 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 69 شركة مقابل ارتفاع 45 في حين لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 87.872 ملين جنيه، منها 86.805 مليون جنيه للمؤسسات، و1.066 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 69.814 مليون جنيه، منها 54.706 مليون جنيه للمؤسسات، و15.108 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.057 مليون جنيه، منها 17.913 مليون جنيه للمؤسسات، و144.212 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.97%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 7.57%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر – بنسبة 7.51%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.96%، تلاه سهم العامة لاستصلاح والتنمية والتعمير بنسبة 4.91%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 3.43%.

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