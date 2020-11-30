جازبروم تتكبد خسارة صافية 3.3 مليار دولار في الربع الثالث بسبب ضعف الروبل

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_ قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم إنها تكبدت خسارة 251.3 مليار روبل (3.3 مليار دولار) في الربع الثالث، انخفاضا من صافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2019، بسبب ضعف الروبل.
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وقال منتج الغاز إن صافي خسائره المرتبطة بالعملة الأجنبية بلغ 464.3 مليار روبل في الربع الثالث مقارنة مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي .
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