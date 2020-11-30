تحالف السويدي إليكتريك وتويوتا يتعاقد مع شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على تركيب 500 ألف عداد ذكي

رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك بالتحالف مع تويوتا تسوشو، عقد مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتركيب 500 ألف عداد ذكي و DMS و AMI و RTU بالإضافة إلى لوحات الربط الحلقية الذكية.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة التعاقد بلغت 1.461 مليار جنيه بنظام تسليم المفتاح.

ويشمل نطاق أعمال السويدي إليكتريك في المشروع، التصميم والتوريد والتركيب لكافة مكونات المشروع، هذا ويساهم هذا المشروع في تحديث البنية التحتية في مصر، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافاً طموحة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة ونشرها بشكل أوسع وأكبر.

بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الكهرباء على مدار السنوات القليلة المقبلة.

ويساهم أيضاً هذا المشروع في الحد من السرقات والتشغيل الأمثل للشبكة وتحسين الفقد في الطاقة مما يحسن في جودة الشبكة الكهربائية.

مع العلم أنه سيتم تنفيذ المشروع في خلال 910 يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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