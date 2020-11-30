العز الدخيلة للصلب تتكبد 1.2 مليار جنيه خسائر مجمعة في 3 أشهر بارتفاع 18.4%

رنا ممدوح _ سجلت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، ارتفاعاً في صافي الخسائر المجمعة بنسبة 18.4%، ليصل إلى 1.178.873 مليار جنيه، وذلك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 995.475 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.692.166 مليون جنيه، وذلك منذ بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.005.235 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت الشركة مجمل ربح نشاط بمبلغ 121.053 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 112.064 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات بمبلغ 7.571.112 مليار جنيه، في خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 8.117.300 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغت الخسائر الناتجة عن التشغيل 426.368 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 543.728 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الاعمال المستقلة، فتراجعت صافي خسائر الشركة إلى 262.398 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 432.030 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 10.868.872 مليار جنيه، مقابل 7.784.457 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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