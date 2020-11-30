تعيين د.ألكسندر سوليجا مديرا جديدا لمكتب الوكالة الألمانية في مصر

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) عن تعيين الدكتور ألكسندر سوليجا مدير جديد لها في مصر خلفا للدكتور أندرياس كوك.

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صرحت الدكتورة ريجين كالمان، المدير الأقليمي لشمال إفريقيا – جي اي زد بألمانيا “سيعمل د.سوليجا علي دعم جهود التعاون المشترك بين مصر وألمانيا وتولي مسئولية الإشراف على تنفيذ المشروعات التنمويه للفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (بي إم زد) وشركاءها، في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه.

ووجهت الدكتورة كالمان الشكر لمدير مكتب مصر السابق، الذي سعي طوال فتره عمله التي امتدت خمس سنوات الي اثراء محفظه المشروعات التنموية للوكالة في مصر والانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي أحدثت تأثيرًا حقيقيًا.

وأضافت الدكتورة كالمان “نحن ملتزمون بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر، التي تعد واحده من أهم شركاء التنمية لألمانيا.

كما أكدت علي دعم الوكالة الكامل لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر2030″.

من جانبه قال الدكتور سوليجا ” شرف كبير أن يتم اختياري لقيادة مكتب جي اي زد في مصر في توقيت هام تأتي التنميه المستدامة علي رأس أولويات اجنده الحكومه المصريه، حيث تلعب مصر دورا إقليميا كبير. ”

يحمل الدكتور ألكسندر سوليجا خبره أكثر من 28 عامًا في مجال التعاون التنموي الدولي، حيث تولي، قبل وصوله مصر، منصب مدير وكاله جي اي زد بالسودان منذ عام 2016، نجح خلالها في احياء دور الوكالة في تنفيذ مشروعات تنمويه للحكومة الألمانية في السودان.

حصل الدكتور سوليجا علي دكتوراه الفلسفة في الأنثربولوجيا الاجتماعية والاقتصاد وعلم الاجتماع عام 2010من جامعة بايرويت، وعلي درجه الماجستير في الاقتصاد والأنثربولوجيا الاجتماعية عام 2003 من جامعة برلين الحرة.

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