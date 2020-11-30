وزير المالية: النمو الاقتصادي المتوقع العام المالي الحالي قد يصل إلى 4%

العربية نت _ قال وزير المالية في مقابلة مع قناة “العربية”، إن النمو الاقتصادي المتوقع العام المالي الحالي قد يصل إلى 4%.

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وأضاف معيط “حققنا فائض 105 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، ونتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 2.8% إلى 4% في العام المالي الحالي”.

فيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.

وفقا لمعيط ستبدأ مصر قريبا في توزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تصل قيمتها 4 مليارات جنيه.

كما سيتم البدء هذا الأسبوع بتوزيع الدعم على المصدرين.

وضخت مصر بحسب وزير المالية؛ 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.

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