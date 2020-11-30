السعودية تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5896 حالة.

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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 232 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 357 ألفاً و 360 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 393 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 346 ألفاً و802.

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