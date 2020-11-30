مبيعات الأجانب تهبط بمؤشر البورصة الرئيسي 0.6% إلى 10943 نقطة

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.6%، متداولا عند مستوى 10.943 نقطة، وذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، انخفاضا بنسبة 0.72%، وأغلق عند مستوى 62.22 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.25%، و0.1% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.841.691 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 50.568 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 90 شركة مقابل ارتفاع 58 في حين لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 238.875 مليون جنيه، منها 201.742 مليون جنيه للمؤسسات، و37.132 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 204.897 مليون جنيه، منها 138.144 مليون جنيه للمؤسسات، و66.753 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 33.977 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 47.059 مليون جنيه، مقابل 13.081 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 66.72% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على26.89% والعرب على 6.39% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 37.83% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة62.16%.

وتصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد- قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، يليه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 8.97%، ثم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 8.09%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.23%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.96%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.51%.

وأرجع محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، تراجع أداء مؤشر البورصة الرئيسي إلى ارتفاع تأثير القوى البيعية للمؤسسات الأجنية، والتي أدت لكسر مستوى 11000 نقطة.

وتوقع إسماعيل أن يستهدف EGX30 اختراق مستوى 11120 نقطة، في حال ارتداد مؤشر البورصة الرئيسي خلال حركتة التصحيحية إلى أعلى.

وقال :”ستظل رويتنا تميل صوب الجانب الYيجابي طالما نتداول أعلى مستوى الدعم الهام 10.850 نقطة”.

من جانبه، أعرب عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، عن تفاؤله بمسار البورصة المتوقع على المدى القصير بفضل عدد من المحفزات منهم استبعاد إعادة فرض إجراءات احترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وراهن إمام على أداء قطاع البنوك لقيادة البورصة في موجة صعود جديدة على المدى القصير يليه الخدمات المالية غير المصرفية.

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