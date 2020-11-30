ڤودافون توقع مذكرة تفاهم مع MAVEN لرقمنة مشروع باي ماونت السخنة

دوت الخليج – أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MAVEN Developments لتصبح شريكها الرسمي لتطبيق عملية التحول الرقمي وتزويدها بخدمات الاتصالات المتطورة بمشروع باي ماونت السخنة.

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وذكرت ڤودافون مصر، في بيان لها، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجياتها لتطوير البنية الرقمية لقطاع العقارات من خلال التعاون مع مختلف المطورين الرئيسيين للمساهمة في عملية إنشاء المزيد من المدن الذكية التي تعد محور العقار حاليا.

وأكد كريم شحاتة، رئيس قطاع الشركات بڤودافون مصر، حرص الشركة على توفير كل ما تتوصل إليه في مجال الخدمات والحلول الرقمية المتنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، مما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية لسنة 2030 لتنفيذ التحول الرقمي.

وأضاف أن هذه الشراكة ستلعب دورا هاما في توسيع خطة الشركة التسويقية عن طريق تمكينڤودافون من استخدام الخدمات الرقمية المتنوعة لتعزيز وتطوير الحلول الرقمية لمشروع Developments MAVEN في العين السخنة بمنطقة منتجع الجلالة العالمي.

وتتمثل هذه الخدمات في جميع المستلزمات التكنولوجية التي تضمن خدمات الـMultimedia والإنترنت فائق السرعة وتقديم حلول المدن الذكية وغيرها من الحلول الرقمية المستقبلية لتوفير جميع احتياجات سكان مشروع باي ماونت الذي يصل عددم إلى 1500 اسرة .

ومن جانبه، قال المهندس محمد رشدي، رئيس شركة Riverwards group الأمريكية ومؤسس ونائب رئيس شركة MAVEN Developments، إن دمج التحول الرقمي في قطاع العقارات أصبح أمرا ذا أهمية قصوى، خاصة خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت إنشاء بنية تحتية قوية للاتصالات في غاية الضرورة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مدن الجيل الرابع التي تدعم رؤية الدولة الاقتصادية لاعتمادها على أحدث وأقوى خصائص وجوانب التحول الرقمى .

وأضاف أن شركته تحرص على تقديم أفضل الحلول العملية لعملائها، لذلك تم التعاون مع شركة ڤودافون مصر التي تمكنت بجدارة من إحداث طفرة في تطبيق عملية الرقمنة في مختلف القطاعات لتكون ذراع الشركة الرسمي للاتصالات المتطورة (Smart Connectivity Applications) في أولى مشروعاتها بمنطقة العين السخنة.

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