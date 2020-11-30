مدبولي: الرئيس السيسي يكلف بتطوير منطقة شركات البترول في مسطرد

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

حضر الاجتماع: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد لطفي، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس: اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لتطوير منطقة مسطرد، حيث كلف الرئيس بتطوير هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين محافظتي القاهرة والقليوبية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم حصر الأراضي الواقعة بهذه المنطقة، وكذا ولايات هذه الأراضي، لافتا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير ” سكن لكل المصريين”.

وخلال مناقشة التصورات الخاصة بتطوير المنطقة، كلف رئيس مجلس الوزراء المصري بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ترعة الإسماعيلية، مع ضرورة الاتفاق على نقل ولاية عدد من الأراضي؛ بهدف البدء في الاستفادة منها؛ سواء بتنفيذ مشروعات سكنية، أو خدمية وتنموية ضمن خطة تطوير المنطقة.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق مع محافظة القاهرة بشأن استكمال الإزالات بالمنطقة الجغرافية، والبدء في إنشاء طريق ترعة التوفيقية الموازي للجهة الشرقية لهذه المنطقة، إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات لتركيب منظومة الكاميرات، وذلك ضمن الإجراءات التأمينية لهذه المنطقة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج