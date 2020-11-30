بايدن يختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة الأمريكية

سكاي نيوز عربية – كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين، التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

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وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي المصري الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب من أصول إفريقية لوزير الخزانة.

ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

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