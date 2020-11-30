4 شركات وجمعيتان تقترب من الحصول على قرارات وزارية لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية

3 جهات تم تسليمها للقطاع الهندسي وواحدة بالمجتمعات العمرانية واثنتان تتلافى الملاحظات

بكر بهجت – اقتربت 4 شركات وجمعيتان من الحصول على القرارات الوزارية لمشروعاتها في العاصمة الإدارية، بما يسمح لها بالبدء في أعمال الإنشاءات، توزعت بين جمعية تم تسليم قرارها الوزاري لهيئة المجتمعات العمرانية لمراجعته، و3 شركات تم تسليم قراراتها الوزارية للقطاع الهندسي لمراجعتها، وشركة وجمعية يتم تلافي ملاحظات من خلالهما.

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وقال اللواء مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها حتى الآن وصل إلى 68 قرارًا، تمثل أحدثها في نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، والذي تم إصدار قرار وزاري له برقم 709 بتاريخ 26 أغسطس لقطعة الأرض رقم 8/H1، والجامعة الألمانية الدولية التي صدر قرار وزاري لها برقم 883 في 21 أكتوبر لقطعة الأرض رقم New MUc02.

وتابع أن الشركة المصرية الدولية صدر لها قرار وزاري رقم 940 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، لقطعة الأرض رقم B2/R8، لافتًا إلى أن عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها خلال العام الجاري بلغ 19 قرارًا، منها 7 قرارات خلال النصف الثاني من العام.

وفي تصريحات نشرتها جريدة دوت الخليج في عدد أمس الأحد كشف اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد القرارات الوزارية التي أصدرتها الشركة حتى الآن بلغ 68 قرارًا، بما سمح للشركات بالبدء في إقامة مشروعاته، لافتًا إلى أن الشركة وقعت حتى الآن 218 عقدًا مع المطورين تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها.

وأضاف عابدين، أن العقود منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية، موضحًا أن الشركة تركز حاليًا بصورة كبيرة على الاستعداد التام لانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الحي الذي يضم 34 وزارة ومبنى البرلمان.

وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية، أن الجهات التي تنتظر صدور قرار وزاري لها تتمثل في جمعية تيبا روز التعاونية للبناء والإسكان، والتي تم تسليم قرارها الوزاري لهيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن شركات القابضة لكهرباء مصر وبيراميدز جروب للتنمية العمرانية، ولافيردي مصر للاستثمار العقاري تم تسليم قراراتها الوزارية للقطاع الهندسي أيام 11 و13 و20 أكتوبر.

وأشار اللواء مجدي أمين، إلى أن كلًّا من شركة سكاي أبو ظبي وجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات، تعملان حاليًا على تلافي ملاحظات في مشروعيهما.

وبحسب رئيس شركة العاصمة الإدارية فإن مساحات الأراضي التي تم بيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي التي عززت القدرات المالية للشركة، وتم استغلال جزء من عوائدها -والتي بلغت وفق ما أعلنته في وقت سابق 300 مليار جنيه- في إنشاءات الحي الحكومي البالغة تكلفته نحو 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن موعد البدء في المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

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