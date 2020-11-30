باسل الحيني: مصر القابضة للتأمين تستثمر في أنشطة جديدة بالاستحواذ أو التأسيس

شركتا التأمين تعملان على تقديم قيمة مضافة للقطاع في المنتجات أو خدمة العملاء

فاروق يوسف – قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر القابضة للتأمين، إنه يجري السعي نحو إنجاز العديد من المشروعات والأعمال التي تؤهل الشركة نحو التوسع محليًّا وإقليميًّا، وتعزيز ريادتها في الأسواق.

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أضاف الحيني، في تصريحات لحابي، أن الشركة تنوي الاستثمار في أنشطة جديدة، وذلك على المدى المتوسط، حيث التأمين الطبي والتأجير التمويلي والتخصيم، وأيضًا التمويل متناهي الصغر، وبذلك تكون قد نجحت القابضة في ضم كل الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلتها.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة مجريات السوق، لاتخاذ القرار النهائي حول دخول نشاط التأجير التمويلي والتأمين الطبي، سواء عبر إنشاء كيان جديد أو الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة، وهو ما يتضح خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص شركة مصر للأصول العقارية، قال إنها تعاني من سوء الحظ نتيجة تعاقب وتوالي الإدارات عليها، ولكنها في حاجة إلى عملية هيكلة كاملة، مع إعادة النظر في استراتيجياتها، لتحقيق ما هو مستهدف منها.

وأردف أن الشركة تمتلك أكبر محفظة عقارية، وتملك 70% من القاهرة الخديوية، ولديها العديد من الأراضي ذات المساحات الواسعة، وبالتالي يجري العمل حاليًا نحو تطوير الشركة بصورة تدريجية، تبدأ من تعظيم الإيرادات والانتقال من الإيجارات القديمة إلى الإيجارات الحديثة، وطرح الأراضي على المطورين والمستثمرين لإقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع.

وأكد الحيني أن القابضة تساهم في تقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين من خلال مشروعات التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة التي أتمتها في شركاتها التابعة، حيث استطاعت مصر لتأمينات الحياة تحقيق نتائج جيدة في السوق المصرية، وستصل إلى مستواها قريبًا مصر للتأمين والتي انتهت مؤخرًا من عمليات التطوير، لافتًا إلى أن مساهمة قطاع التأمين لا تزال عند مستوى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لا يرقى إلى أي طموحات.

وأشار إلى أن شركة مصر للتامين التكافلي – حياة، والتي تم تأسيسها بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمار لم تحصل على رخصة مزاولة النشاط حتى الآن.

واحتفلت أمس شركة مصر للتأمين، بانتهاء مشروع دراسة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، وأكد الحيني أن التوجه الحالي للشركة القابضة هو استعادة بلورة تطوير قطاع التأمين المؤسسي، وتحقيق ريادة قطاع التأمين الحكومي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية قابلة للاستمرارية، وتحقق نتائج جيدة.

وأضاف أن شركة مصر للتأمين لها مكانة خاصة، كونها أول شركة تأمين برأسمال مصري في السوق، وهو ما كان سببًا في تنفيذ مشروع يستهدف تطبيق أفكار واضحة لإحداث نقلة نوعية في مسار الشركة.

وأوضح أن الهدف من المشروع تحقيق عمليات نمو حقيقية، وتوفير فرص عمل عديدة، لتمكين الشباب من ناحية، والاستفادة من الكوادر والخبرات من ناحية ثانية، إلى جانب تحقيق نتائج مالية جيدة كما هو معتاد عليها.

وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات كان على رأسها تداعيات جائحة كورونا، ولكن على الرغم من ذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتركيز حاليًا نحو المرحلة الجديدة والتي تتضمن عمليات التطبيق والتنفيذ.

ولفت الحيني إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة سبقت شركة مصر للتأمين في هذا الاتجاه، ووصلت لمرحلة متقدمة مكنتها من تحقيق نتائج مالية جيدة.

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