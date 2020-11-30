البنك المركزي المصري: عجز الحساب الجاري يرتفع 2.7% فقط رغم تداعيات كورونا

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فهد حسين – استقر مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019- 2020 ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.7% فقط عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي السابق الذي سجل 10.9 مليار دولار.
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وذكر البنك المركزي المصري المصري، في تقريره اليوم الاثنين، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.
وأفاد المركزي بأن الارتفاع الطفيف في عجز الحساب الجاري جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط.
وأشار إلى مساهمة التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
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