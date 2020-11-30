البنك المركزي المصري: عجز الحساب الجاري يرتفع 2.7% فقط رغم تداعيات كورونا

فهد حسين – استقر مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019- 2020 ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.7% فقط عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي السابق الذي سجل 10.9 مليار دولار.

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وذكر البنك المركزي المصري المصري، في تقريره اليوم الاثنين، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

وأفاد المركزي بأن الارتفاع الطفيف في عجز الحساب الجاري جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط.

وأشار إلى مساهمة التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

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