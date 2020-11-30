الارشيف / مال وأعمال

البنك المركزي المصري: عجز الحساب الجاري يرتفع 2.7% فقط رغم تداعيات كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

فهد حسين – استقر مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019- 2020 ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.7% فقط عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي السابق الذي سجل 10.9 مليار دولار.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر البنك المركزي المصري المصري، في تقريره اليوم الاثنين، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

وأفاد المركزي بأن الارتفاع الطفيف في عجز الحساب الجاري جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط.

وأشار إلى مساهمة التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: عجز الحساب الجاري يرتفع 2.7% فقط رغم تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا