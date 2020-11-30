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فهد حسين – تراجعت إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 21.6% لتصل نحو 9.85 مليار دولار تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مقابل مستواها التاريخي عند نحو 12.57 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.
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كما أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات قناة السويس 1.3% خلال العام المالي الماضي مسجلة 5805.7 مليون دولار، مقابل 5730.7 مليون دولار بنهاية 2018-2019.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزان المدفوعات: 21.6% تراجعا في إيرادات السياحة إلى 9.85 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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