ميزان المدفوعات: 21.6% تراجعا في إيرادات السياحة إلى 9.85 مليار دولار

فهد حسين – تراجعت إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 21.6% لتصل نحو 9.85 مليار دولار تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مقابل مستواها التاريخي عند نحو 12.57 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات قناة السويس 1.3% خلال العام المالي الماضي مسجلة 5805.7 مليون دولار، مقابل 5730.7 مليون دولار بنهاية 2018-2019.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج