كورونا تحول ميزان المدفوعات من الفائض إلى 9 مليارات دولار عجزا كليا

فهد حسين – رصد البنك المركزي المصري المصري تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من العام المالي 2019-2020، والذي شهد انعكاسات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأشار البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات اليوم الاثنين، إلى أن معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من 2019-2020 أسفرت عن تحقيق عجز كلي بلغ نحو 9 مليارات دولار، مقابل فائضا كليا 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.

فائض الميزان الخدمي يتراجع 50% تقريبا

وكشف المركزي، عن تراجع فائض الميزان الخدمي بالنصف تقريبا، ليسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار، نتيجة الهبوط الحاد في متحصلات السفر بمعدل 54.9% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بمعدل 38.4%

وفي نفس السياق تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 38.4% ليقتصر على نحو 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار.

الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تسجل صافي تدفق للخارج

ولفت البنك المركزي المصري إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجيل صافي تدفق للخارج بنحو 7.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 10.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن الانخفاض تركز في الفترة التي أعقبت ظهور وانتشار الفيروس (يناير-مارس 2020)، وأسفرت عن صافي تدفق للخارج بلغ 8.2 مليار دولار مقابل صافي تدففق للداخل بلغ 6.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف المركزي أن الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 سجلت صافي للداخل بلغ 636.8 مليون دولار تزامنا مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر.

4 عوامل إيجابية قلصت العجز

وأشار البنك المركزي المصري إلى 4 عوامل إيجابية أسهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر من انتشار فيروس كورونا تصدرها، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار، مقابل نحو13.1 مليار دولار للفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2019.

وتراجع أيضا عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 566.8 مليون دولار ليسجل نحو 18.1 مليار دولار، لانخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 2% لتسجل 26.8 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي 0.2% فقط لتسجل نحو 8.7 مليار دولار.

ولفت المركزي أيضا إلى تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 142.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مستفيدا من تراجع الأسعار العالمية.

وانخفضت كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 38.1% لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، والواردات السلعية البترولية بمعدل 45.1% لتسجيل نحو 3.1 مليار دولار، بحسب المركزي.

وذكر المركزي أنه بالرغم من التحسن الملحوظ بالميزان التجاري البترولي، إلا أن التحويلات لصالح الشركات البترولية الأجنبية وتوزيعات أرباحها المترتبة على التفاقيات البترول والغاز سجلت تدفق للخارج بلغ نحو 4.3 مليار دولار والتي تمثل التكاليف المستردة للبحث والاستكشاف، ونصيبهم من الأرباح الموزعة على الانتاج.

وأخيرا أظهر عجز ميزان دخل الاستثمار تحسن طفيف بمقدار 226.7 مليون دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار.

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