الذهب يقود صعود الصادرات غير البترولية مليار دولار.. وتراجع الواردات بنفس القيمة

فهد حسين – تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي 2019-2020، ليسجل 36 مليار دولار، مقابل 38 مليارا للعام السابق عليه.

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الصادرات السلعية زادت بنحو مليار دولار

وأشار البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمليار دولار تقريبا لتسجل نحو 17.9 مليار دولار، مقابل نحو 16.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الصادرات من الذهب.

المدفوعات عن الواردات السلعية تنخفض بنحو مليار دولار

وأضاف المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليارا، مقابل 55 مليار دولار نهاية 2018-2019.

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